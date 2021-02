Tracce di feci nell'acqua potabile di Valmorea

L’amministrazione comunale di Valmorea, in Provincia di Como, ha emesso un ordinanza in cui comunica a tutti i cittadini che, l’acqua potabile è contaminata e contiene batteri fecali e nitrati.

Per questa ragione, il Comune ha ordinato al gestore, ComoAcqua, di effettuare interventi di disinfestazione delle tubazioni al fine di verificare la conformità della qualità dell’acqua.

“Una situazione che, considerata la presenza di batteri all’interno delle acque, appare gravissima e tale da mettere a repentaglio la salute dei cittadini - commenta il Presidente del Codacons, Marco Donzelli”.

L’Associazione presenta esposto in Procura, perché da tale quadro emerge la necessità dell’intervento dell’autorità procedente per fare immediatamente luce e chiarezza sulla vicenda, poiché, una volta accertati i fatti e le eventuali responsabilità, si potrebbero configurare diverse fattispecie penalmente rivelanti che occorre individuare.