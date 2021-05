Il Valduce si trasforma: terminati i lavori nelle sale operatorie del secondo piano

Un anno davvero impegnativo per il Valduce che oltre ad affrontare la pandemia ha anche terminato i lavori nelle due sale operatorie del 2° piano insieme a una sala risveglio, uno studio medici, un box office Capo Sala, un locale relax, due spogliatoi, un locale deposito materiale e un locale tecnico. In pratica è stata terminata la ristrutturazione integrale di tutto il Blocco Operatorio del 2° piano.

I lavori sono iniziati ad agosto 2020 e si sono conclusi ad inizio maggio di quest'anno.

Durante i mesi di cantiere le attività operatorie sono state concentrate nelle due sale del 3° piano (avendo dovuto, per comprensibili esigenze legate al Covid, "annettere" la sala del 1° piano alla Terapia Intensiva).

Sono stati realizzati ex novo tutto il layout architettonico, gli impianti (trattamento aria, elettrici e speciali) e tutta la dotazione tecnica specifica (es. pensili, colonne, monitor, tavoli operatori ecc.).

L'investimento è stato di circa 1,5 milioni di euro, interamente coperto dalla Congregazione.

Il primo intervento chirurgico nelle nuove sale operatorie si è svolto (senza alcun intoppo e con grande soddisfazione degli operatori e del personale di sala) lunedì 10 Maggio.

A regime le due sale ristrutturate opereranno entrambe 12 ore al giorno su due turni.

»Che sia un segnale di ripresa e resilienza per il Valduce come Ospedale, scrivono dalla segreteria Generale, come per tutti»