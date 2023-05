Val d’Intelvi, Butti: “Da Open Fiber rassicurazioni sull’avanzamento dei lavori per la fibra ottica”

Su iniziativa del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, si è svolto un incontro da remoto tra i sindaci della Val d’Intelvi e Open Fiber per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di cablaggio della fibra ottica in questi territori. Nel corso della riunione, Open Fiber ha ribadito l’impegno a completare i lavori di posa della rete FTTH nei Comuni della Valle entro il 2024.

“Nel dettaglio: nei comuni di Casasco d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi e Blessagno i lavori sono stati già completati, Pellio d’Intelvi risulta coperto al 95% da altri operatori, Laino, Ponna, Pigra e Cerano d’Intelvi hanno i cantieri in apertura, mentre i restanti Comuni hanno già presentato un progetto esecutivo, che risulta in attesa di approvazione da parte di Infratel.” Spiega il sottosegretario Butti, alla luce dei dati presentati da Open Fiber nel corso della riunione.

“Ritengo che l’incontro di ieri sia stato utile non solo per verificare l’avanzamento del Piano Italia a 1 Giga, ma anche per dar modo all’Operatore di chiarire nel dettaglio alcuni aspetti tecnici di interesse dei sindaci e delle loro comunità.

Come governo continueremo a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di mitigare i ritardi accumulati in passato e completare le operazioni per la diffusione della banda ultralarga. Solo così potremo abbattere il divario digitale e rafforzare la connettività sui nostri territori, a vantaggio di cittadini e imprese.” Conclude Butti