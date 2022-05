Vaiolo delle scimmie: accertato un caso in Lombardia

La notizia è di ieri sera 24 maggio e proviene dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedale Sacco di Milano che ha confermato che in Lombardia è stato trovato un paziente affetto da vaiolo delle scimmie. La diagnosi di positività dopo aver analizzato un campione prelevato da un paziente che presentava i sintomi del vaiolo delle scimmie.

Il fatto è stato reso noto dalla direzione welfare attraverso una nota.

Cos'è il vaiolo delle scimmie

"Il vaiolo delle scimmie è una 'zoonosi silvestre' che può comportare infezioni umane accidentali, che di solito si verificano sporadicamente nelle parti boscose dell'Africa centrale e occidentale. È causato dal virus del vaiolo delle scimmie che appartiene alla famiglia degli orthopoxvirus. Può essere trasmesso - ha informato la dg welfare - per contatto e per esposizione alle goccioline. Il periodo di incubazione del vaiolo delle scimmie è generalmente compreso tra 6 e 13 giorni, ma può variare da 5 a 21 giorni".

La malattia è spesso autolimitante con sintomi "che di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni. I sintomi possono essere lievi o gravi e le lesioni possono essere molto pruriginose o dolorose".

Ecco, come riportano i colleghi di Today, i principali sintomi del vaiolo delle scimmie evidenziati dall'Ecdc

Febbre

Male alla testa

Dolori muscolari

Mal di schiena

Linfonodi ingrossati

Brividi

Inoltre, entro i primi tre giorni dalla comparsa della febbre il paziente sviluppa un'eruzione cutanea, che spesso inizia dal viso per poi diffondersi sul resto del corpo. La gravità delle lesioni progredisce con il passare del tempo, fino a raggiungere lo stato di pustole ed infine croste. La malattia dura in genere tra le due e le quattro settimane, ed in Africa uccide un paziente su dieci.