Como, nuova perdita d'acqua in via Borgovico: auto in coda

Via Borgovico è stata ultimamente al centro di varie questioni tra cui anche il continuo aprire e chiudere la via proprio per consentire di mettere mano alla condotta d'acqua sotterranea. Oggi, 11 gennaio 2022, le squadre della società Lereti sono dovute intervenire nuovamente per la riparazione di una perdita di acqua proprio in via Borgovico, all’altezza dell’ incrocio con piazza Santa Teresa, nel tratto in cui la carreggiata in entrata in città è composta da due corsie. I lavori hanno causato soprattutto nel primio pomeriggio disagi alla viabilità sia su via Borgovico che su viale Rosselli, in direzione proprio di piazza Santa Teresa dove sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale per chiudere momentaneamente la corsia in direzione di via Bixio a ridosso del cantiere.