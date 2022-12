Vaccini antinfluenzali per i bambini: sabato open day a Como e a Cantù

Sabato 17 dicembre a Como e a Cantù è stato organizzato un open day per i bambini (dai sei mesi ai quattordici anni) per la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale.

Dove: A Como all’Hub Vaccinale (c/o Edificio 53) nella Casa di Comunità Napoleona in via Napoleona, dalle ore 9 alle ore 19; a Cantù all’Hub vaccinale (c/o Laboratorio Analisi) all’ospedale Sant’Antonio Abate dalle ore 9 alle ore 13.

Come: Accesso senza prenotazione; è necessario avere con sé la tessera sanitaria

Per la vaccinazione antinfluenzale, aperta a tutte le fasce di età, è sempre possibile prenotare il proprio appuntamento attraverso il portale regionale https:// vaccinazioneantinfluenzale. regione.lombardia.it/ oppure contattando il call center al numero verde gratuito 800 894 545.