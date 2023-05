Vaccinazioni: l’open day a Menaggio venerdì 19 maggio

Come preannunciato, l’Open Day per le vaccinazioni per il territorio del Medio Lario si svolgerà venerdì 19 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30. L’appuntamento è legato alla Settimana mondiale dell’Immunizzazione che ricorre l’ultima settimana del mese di aprile e che ha visto proporre due Open Day ai Centri Vaccinali di Como e di Cantù

In linea con gli obiettivi della manifestazione, l’iniziativa di Asst Lariana è volta a sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza delle vaccinazioni, strumenti fondamentali per la prevenzione delle malattie infettive e la protezione individuale e della collettività. Nella giornata del 19 maggio a Menaggio (Casa di Comunità di Menaggio, via Casartelli, Centro Vaccinale), saranno attivi un ambulatorio pediatrico, un ambulatorio per gli adulti e uno sportello informativo e i cittadini potranno: vaccinarsi senza prenotazione, richiedere il proprio certificato vaccinale, verificare e aggiornare il proprio stato vaccinale, chiedere informazioni in merito alle vaccinazioni, prenotare vaccinazioni previste dal piano nazionale della prevenzione.

I vaccini che potranno essere somministrati

I vaccini che potranno essere somministrati, nel rispetto del calendario vaccinale e delle indicazioni previste dal piano nazionale della prevenzione, sono i seguenti: