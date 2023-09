Mezzo nudo in centro storico, entra in un negozio e chiede una maglietta

Non è certo passata inosservata la presenza in centro storico a Como di un uomo che camminava mezzo nudo. Non aveva la maglietta, né scarpe, né calze. La sua presenza è stata segnalata nella tarda mattinata di martedì 19 settembre 2023. L'uomo, presumibilmente con problemi di tipo psicologico, si aggirato per le vie della città murata entrando in alcuni negozi per chiedere una maglietta. Quando e dove si sia privato (o sia stato provato) di maglia e scarpe, non è dato sapere anche se, in via Collegio dei Dottori, è stato rinvenuto un indumento bianco, a pochi passi da uno dei negozi a cui si è rivolto l'uomo.