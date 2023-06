Università Insubria: la Giustizia riparativa al centro di un convegno con esperti nazionali e internazionali 

Di fronte ad una società complessa e spesso lacerata dai conflitti la giustizia riparativa apre scenari inediti dentro e per la comunità. La giustizia riparativa (Restorative justice) quale nuovo orizzonte culturale sarà al centro di una giornata di studio, martedì 27 giugno dalle 9 alle 13.30, durante la quale ci si confronterà sulle buone pratiche della comunità riparativa. Un momento importante di confronto alla luce dei cruciali e attesi decreti attuativi della Legge Cartabia che definiranno i criteri per lo sviluppo dei Poli territoriali per la Giustizia riparativa e di comunità.

Janet Hope, docente e ricercatrice presso l’Università di Canberra in Australia, è l’ospite di rilievo, venuta appositamente in Europa per conoscere le esperienze delle Restorative Cities. A rappresentare il Forum Europeo sarà la presidente Patrizia Patrizi, tra i massimi esperti di giustizia riparativa. Per l’Università degli Studi dell’Insubria interverrà Grazia Mannozzi docente di Diritto Penale e di Giustizia riparativa, componente del Gruppo di studio per la redazione dello schema di decreto legislativo in materia di Giustizia riparativa.

Interverranno inoltre Giovanni Ghibaudi mediatore penale, sociale e scolastico, già coordinatore dell’Ufficio di Mediazione del Comune di Torino, e Cristina Vasilescu coordinatrice del working group delle Restorative Cities presso il Forum Europeo. Il convegno a Como sarà aperto al pubblico con ingresso libero il 27 giugno dalle 9 alle 13.30. Il pomeriggio sarà invece rivolto ai cittadini, agli operatori e a tutti i partecipanti dei corpi intermedi e del tavolo della Giustizia Riparativa.

Gradita iscrizione al form



Il giorno successivo, mercoledì 28 giugno, sarà Lecco a proporre un tavolo analogo. Ormai da anni, infatti, Como e Lecco condividono l’attenzione alla Giustizia riparativa e propongono opportunità per diffondere e valorizzare il coinvolgimento attivo della comunità nella costruzione delle Restorative Cities.



L’evento è promosso da: Azienda Sociale Comasca e Lariana, CSV Insubria, Associazione Comunità il Gabbiano ODV. In collaborazione con: CeSGReM-Centro Studi Giustizia Riparativa e Mediazione-Università degli Studi dell’Insubria e Tavolo Giustizia Riparativa di Como. E’ un’iniziativa nell’ambito del progetto regionale “Un futuro in comune” finanziato da Cassa Ammende.