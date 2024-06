Como, ultimi giorni per ritirare i kit per la differenziata: "Già consegnati 20mila"

Si avvicina alla conclusione la distribuzione annuale dei kit Aprica per la raccolta differenziata, partita in via Somigliana 13 lo scorso 20 maggio e che terminerà sabato 29 giugno. Durante le prime sei settimane, la Società del Gruppo A2A ha consegnato oltre 20.000 kit per le utenze domestiche e più di 900 per le utenze non domestiche. Contestualmente, sono state distribuite alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni circa 200 tessere per l'accesso ai nuovi contenitori per pannolini, recentemente installati in dieci postazioni strategiche della Città di Como. Aprica ricorda che anche le tessere - disponibili previa richiesta sul sito del Comune - saranno in consegna insieme ai sacchi fino alla fine della settimana. Inoltre, per chi presenterà domanda, sono previsti in dotazione contenitori domestici per pannolini dotati di filtro anti-odore. Per ulteriori informazioni, l’azienda è a disposizione della cittadinanza attraverso il sito www.apricaspa.it, l’app PULIamo o il numero verde 800.437678.