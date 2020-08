L'ufficio postale Como Centro ha un nuovo direttore: Francesco De Vita

Francesco De Vita è il nuovo Direttore dell'ufficio postale Como Centro, in Via Tolomeo Gallio 6.



Un compito di grande responsabilità per il nuovo incaricato, nominato nel corso del mese di luglio dopo aver ricoperto ruoli di coordinatore sia nella struttura commerciale che come vice-direttore in uffici delle province di Milano, Bergamo e Como.

De Vita, nato a Napoli nel 1988, è laureato in Economia Aziendale e Management ed è entrato a far parte di Poste Italiane nel 2015, dopo un'esperienza triennale in una società privata.



"Sono orgoglioso del nuovo ruolo e della fiducia che la società ha dimostrato nei miei confronti. Garantisco il massimo impegno e disponibilità per garantire ai cittadini di Como un'offerta di servizi di alto livello, adeguati alle loro necessità. Poste Italiane ha gradualmente ampliato la propria offerta e può fornire risposte adeguate non solo per quanto riguarda il risparmio tradizionale ma anche per ogni necessità assicurativa o finanziaria. In questa prima fase sto incontrando personalmente i clienti, anche con una presenza frequente nella sala al pubblico, per conoscere direttamente la realtà comasca."



L'ufficio di Como Centro è aperto tutti i giorni dalle 8:20 alle 19:05 (dalle 8:20 alle 12:35 il sabato) e serve quotidianamente una media di oltre 300 clienti, per un totale di circa 400 operazioni.



Oltre al servizio di sportelleria sono a disposizione dei clienti 3 sale consulenza per operazioni di carattere finanziario e assicurativo, un referente per la clientela business, il corner Postemobile e lo sportello filatelico.



A Como sono attivi 19 uffici postali, di cui 4 su doppio turno, con orario continuato fino alle 19:05.

