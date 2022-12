Uffici comunali chiusi venerdì 9 dicembre

È prevista per venerdì 9 dicembre la chiusura degli uffici comunali del Comune di Como. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali (servizi di stato civile, elettorale e cimiteriali, reparto operativo polizia locale). Per quanto riguarda gli specifici calendari di apertura, definiti per alcuni settori comunali, nella giornata del 9 dicembre i musei osserveranno il consueto orario di apertura, la biblioteca comunale sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 19, il Centro Diurno Disabili e il Servizio Nidi rimarranno aperti. La giornata del 9 dicembre si colloca tra una festività e un fine settimana e la chiusura degli uffici consentirebbe di sospendere l’accensione degli impianti termici comunali per quattro giorni consecutivi nell’ottica del risparmio energetico.