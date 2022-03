Ucraina, un'altra mamma in fuga da Kiev: questa mattina all’ospedale Sant’Anna è nata Maria

Un'altra mamma scappata dalla guerra e un'altra bambina ucraina nata in Lombardia. Dopo Nikole a Rho, questa mattina, alle 6.42, all’ospedale Sant’Anna di Como è nata Maria, la primogenita di Nina. La donna, 36 anni, ha raggiunto la sua mamma a Como ieri dopo un viaggio di due giorni. A Kiev, dove viveva, la donna ha lasciato il marito e il padre. Al suo arrivo in città è stata subito trasportata in ospedale e dopo un travaglio di un’ora questa mattina ha dato alla luce Maria, 3 chili e 48 grammi. Entrambe stanno bene. Il padre è stato avvisato della nascita da Nina, con una videochiamata.

A nome di tutta la comunità di Asst Lariana, la nascita della piccola è stata salutata con la consegna di un mazzo di fiori. All’ospedale Sant’Anna, nel reparto di Ostetricia-Ginecologia, diretto dal dottor Paolo Beretta, è ricoverata un’altra donna proveniente dall’Ucraina e che partorirà nei prossimi giorni.

Domani pomeriggio, infine, sempre al Sant’Anna, è atteso l’arrivo di un paziente che deve sottoporsi a dialisi e che pertanto verrà accolto nel reparto di Nefrologia e Dialisi diretto dal dottor Gianvincenzo Melfa. Il ricovero dei pazienti nelle strutture di Asst Lariana segue la richiesta arrivata attraverso Regione Lombardia dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e l’attivazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS).