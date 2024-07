Chissà, forse cercavano solo un po' di ombra e hanno pensato di trasferirsi sotto le piante dell'aiuola di piazza Cavour. Ma lo hanno fatto portandosi dietro la panchina. La foto-segnalazione arriva da un lettore di QuiComo che ha immortalato la scena nel pomeriggio del 17 luglio 2024. La panchina è stata rimossa dalla sua posizione originale, in linea con le altre lungo uno dei lati della centralissima piazza con vista lago, ed è stata letteralmente sollevata e posta sull'aiuola dove sarebbe, anche, dove è vietato entrare. A completare il quadretto dei turisti poco rispettosi ecco nell'angolo in basso a sinistra altri stranieri seduti sull'erba dell'aiuola. Un'altra immagine destinata ad alimentare il dibattito riguardo la qualità del turismo a Como e sul lago.

Non c'è rispetto neanche per le aiuole: turisti spostano la panchina sull'erba in piazza Cavour