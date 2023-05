Festa dell'Ascensione, il brutto tempo non ferma l'assalto dei turisti stranieri ai battelli

Praticamente non c'è una casa vancanza, un B&B o un hotel che non sia al completo: in occasione della festività dell'Ascensione migliaia di turisti stranieri, provenienti da mezza Europa, hanno scelto il Lago di Como come meta per trascorre qualche giorno di relax. Infatti, l'Ascensione è festa nazionale in numerosi Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Indonesia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e, ovviamente, Svizzera.

Nonostante le previsioni meteo non propriamente favorevoli i turisti non hanno voluto rinunciare al classico giro in battello. Il cielo minaccioso e le temperature più fredde del solito non sono stati uno spauracchio sufficiente per farli desistere dal mettersi in coda alla biglietteria della Navigazione. Già alle 9 del mattino in tanti erano in coda davanti a piazza Cavour in attesa di imbarcarsi.