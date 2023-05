La parata dei turchi a Como per festeggiare la vittoria di Erdogan: video

Ieri sera 28 maggio la comunità turca di Como ha accolto con grande gioia la vittoria di Recep Tayyip Erdogan al secondo turno. Macchine addobbate con le bandiere della Turchia e parata di persone lungo le vie principali della città, in particolare via Napoleona, viale Innocenzo e via Recchi.

La vittoria (non schiacciante) di Erdogan

Al ballottaggio di ieri Recep Tayyip Erdogan ha battuto il candidato dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu con il 52,1% dei voti. Nonostante la crisi economica che sta attanagliando il Paese e l'inflazione alle stelle che ha impoverito la popolazione, nonostante le critiche per la risposta inadeguata al terremoto che solo tre mesi fa hanno ucciso 50mila persone, i turchi, che si sono recati alle urne in massa, con un'affluenza di oltre l'84%, hanno ancora una volta premiato il 'Sultano'. Per approfondimenti: Today.it