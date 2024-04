Come evitare le truffe agli anziani: consigli utili dai carabinieri di Cantù

Le truffe agli anziani stanno diventando sempre più frequenti e sofisticate. Per questo motivo i carabinieri di Cantù hanno avviato una campagna preventiva e investigativa volta a contrastare questo fenomeno.

Come riconoscere i truffatori

I truffatori adottano molteplici strategie per carpire la fiducia delle loro vittime, spesso presentandosi come funzionari di enti pubblici, aziende di servizi o addirittura membri delle forze dell'ordine. È importante diffidare delle apparenze e non aprire porte o cancelletti a persone sconosciute.

Cosa fare in caso di contatto

Se vi capita di essere fermati per strada o di ricevere una visita a casa da parte di presunti funzionari o autorità, è essenziale verificare la loro identità contattando direttamente l'ente o l'azienda di appartenenza. Inoltre, nessuna istituzione seria richiede denaro o oggetti preziosi senza un preavviso ufficiale.

Attenzione alle truffe telefoniche

Le truffe possono avvenire anche tramite telefono, con persone che si spacciano per dipendenti di enti previdenziali o sanitari. In questi casi, è fondamentale non fornire informazioni personali o finanziarie e diffidare di inattese richieste di appuntamenti o pagamenti.

Falsi incidenti e falsi carabinieri

Un altro stratagemma comune è quello del falso incidente, dove un truffatore si fa passare per un carabiniere e chiede denaro per "cauzioni" inesistenti. In questi casi, è importante non cadere nella trappola e contattare immediatamente il 112 per segnalare l'accaduto.