Troppi turisti in città? Sul lago di Como dicono che sono meno dello scorso anno

Il nuovo lamento generale a Como è quello che riguarda i turisti: "sono troppi". Sono troppi ed è colpa loro se i prezzi sono aumentati. Sono troppi ed è colpa loro se i mezzi pubblici sono sempre pieni. Sono troppi e siamo invasi da troppi tavolini ai bar. Sono troppi e per il centro non si cammina più. Potremmo andare avanti per ore trovando qualcosa per cui è colpa dei troppi turisti. Non sono lontani i tempi in cui ci si lamentava del contrario, ovvero di una città deserta.

Ma stiamo attenti, perché sul lago di Como qualcuno sta già notando una controtendenza rispetto al 2022, il primo anno post pandemico. "L'anno scorso - afferma un operatore di Laglio - ancora molti italiani non si fidavano di andare all'estero e rimanevo in l'Italia. Quest'anno stiamo infatti lavorando di meno soprattutto in settimana, segno che gli arrivi per le vacanze più lunghe sono diminuiti. Ci sono ancora molti stranieri europei ma anche loro sono diminiuti rispetto al luglio dello scorso anno. Ne ho parlato con alcuni colleghi che hanno registrato questo mio stesso dato rispetto al 2022. Diverso è il weekend, quando siamo invece letteralmente travolti dai turisti di prossimità, visitatori che interessano più la ristorazione che gli alberghi".

Poi c'è il turismo di lusso, quello che ha ben altra dimensione e che certamente non satura né il lago né la città ma soprattutto l'offerta a 5 stelle del lago di Como e della città, sempre più preparata a gestire i suoi preziosi clienti. Occorre quindi ragionare sul turismo di massa, senza demonizzarlo, soprattutto in città dove il lamento e l'impreparazione sono più evidenti, cercando piuttosto di capire come si muovono i suoi flussi. Certamente nella stagione estiva, e in particolare nel fine settimana, i numeri sono importanti e i servizi non sempre adeguati. Tuttavia parlare di numero chiuso, al momento è pura utopia.

Piuttosto, come già ventilato in Tremezzina dal sindaco Mauro Guerra, iniziare a pensare a un limite per gli affitti brevi (case vacanza, B&B) potrebbe essere una soluzione se non all'invasione almeno al problema della carenza di alloggi per i residenti. Senza però mai dimenticare che gran parte dell'invasione è giornaliera. Ma soprattutto che il turismo genera economia. Un tesoro che certamente dovrebbe essere meglio distribuito sul territorio. Ma le economie, si sa, sono spesso fragili, oggi ci sono, domani chissà. Ragion per cui il turismo resta un bene prezioso da mettere a sistema. E il miglior modo per far si che i turisti tornino, o che semplicemente parlino bene di Como e del suo lago, è quello di offrire loro buoni servizi. E in questo senso c'è ancora molto da lavorare. Perché i turisti non sono mai troppi se si offrono più opportunità e non solo due o tre piazze dove inevitabilmente finiscono tutti insieme