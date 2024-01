Trenord presenta il "nuovo" treno ad Alta Frequentazione: come è stato rinnovato

Il primo TAF completamente rinnovato è stato presentato lo scorso 24 gennaio a Milano Cadorna, alla presenza di Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e di Gianantonio Arnoldi, Vicepresidente di FNM. A illustrare gli interventi è stato Stefano Gervasini, Direttore Tecnico di Trenord.

Il revamping dei treni

Più tecnologia a servizio di passeggeri e personale, maggiore comfort del viaggio, sostenibilità di processi e componenti: questi i princìpi che ispirano il piano di rinnovo radicale di 34 TAF – Treni ad Alta Frequentazione della flotta lombarda, avviato da FNM e Trenord nel 2023 con termine previsto entro il 2025, a fronte di un investimento complessivo che supera i 60 milioni di euro.

Gli interventi prevedono il rinnovo di sistemi e impianti, la sostituzione di arredi interni, l’applicazione di una livrea che riprende i colori di quella disegnata per i nuovi treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

Il revamping doterà i convogli TAF, realizzati fra il 1996 e il 2002, di caratteristiche e funzionalità utili per garantire la permanenza in servizio per altri dieci anni.

I convogli

Mezzi veloci per le linee con alto numero di passeggeri: queste le caratteristiche dei TAF – Treni ad Alta Frequentazione, elettrotreni a due piani, ora sottoposti a rinnovo (revamping).

Si tratta di convogli a composizione fissa di quattro veicoli – due motrici e due carrozze rimorchiate – che offrono circa 460 posti a sedere. I TAF possono circolare anche in doppia composizione, arrivando a ospitare oltre 920 passeggeri seduti.

I convogli TAF offrono buone prestazioni in accelerazione e raggiungono una velocità massima di 140 km/h. Circolano sia sulla rete FERROVIENORD che su quella di RFI.

I mezzi di questa tipologia oggi nella flotta di Trenord sono stati realizzati fra il 1996 e il 2002 da AnsaldoBreda e Firema Trasporti.

Rinnovo e sostenibilità

Il rinnovo prevede un ammodernamento dei convogli, a beneficio dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. L’intervento sarà evidenziato già dalla livrea, che diverrà affine a quella dei nuovi convogli Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

A bordo sarà installato un sistema informativo più evoluto, con monitor e apparati audio digitali.

Saranno introdotti nuovi sedili in ecopelle con rivestimenti antibatterici. Su una delle due motrici sarà realizzata un’area dedicata al trasporto biciclette, che potrà ospitare tre biciclette. Il sistema informativo svolge anche funzione di videosorveglianza e si avvale di telecamere digitali ad alta risoluzione.

I sistemi di cabina consentiranno il salvataggio degli eventi, fornendo dati per una diagnosi di guasti e problematiche.

Un nuovo convertitore di trazione garantirà maggiore efficienza in corsa; l’installazione di un secondo convertitore in ciascuna motrice, per ridondanza, consentirà di minimizzare l’impatto di eventuali guasti. Il treno disporrà di quattro catene di trazione separate, riducendo al 25% la perdita di potenza in caso di guasti.

L’illuminazione interna sarà a LED, per una riduzione dei consumi energetici stimata al 15% e dell’impatto ambientale.

Il rinnovo dei sedili sarà all’insegna dell’economia circolare, grazie al supporto di un partner tecnico che ha brevettato procedimenti innovativi per il riciclo dei materiali.

Filati e fibre delle nuove imbottiture saranno ricavati dai tessuti recuperati dai precedenti sedili (nel 2023 sono state riutilizzate circa 20 tonnellate di materiale). Le vecchie strutture in alluminio saranno utilizzate per realizzare nuovi componenti per le sedute.

I nuovi sedili sono del 20% più leggeri; sono realizzati recuperando oltre il 40% dei materiali, dai loro predecessori.