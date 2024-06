Trenord in tilt, guasti sulla linea: treni cancellati e ritardi fino a 2 ore

Attenzione a chi si mette in viaggio con Trenord. Un "inconvieniente tecnico" sul nodo di Milano ha mandato in tilt l'intera circolazione dei treni. Trenord ne ha dato notizia intorno alle 12 di lunedì 10 giugno. Il percorso dei treni e fortemente rallentato, numerose le corse cancellate, che hanno subito variazioni o che sono in forte ritardo: fino a 120 minuti.

L'azienda ha fatto sapere che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Caos nelle stazioni dove i pendolari stanno attendendo il ripristino della circolazione ferroviaria. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale consultare l'app o il sito di Trenord.