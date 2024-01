Trenord, la giornata catastrofica raccontata dall'ex assessore: "Situazione da terzo mondo"

"Potrò sembrare ripetitivo, ma quello che da mesi stiamo vivendo come pendolari di Trenord è qualcosa di surreale." Sulla sua pagina Facebook l'ex assessore di Como, Marco Butti, descrive con amarezza la realtà quotidiana dei pendolari costretti a utilizzare il servizio ferroviario per raggiungere la "lontanissima" Milano.

La speranza di usufruire di due linee sembra trasformarsi in una beffa continua, con ritardi, guasti, cancellazioni e incidenti che caratterizzano la routine dei viaggiatori: "Vivendo a Como si potrebbe essere contenti di poter usufruire di ben due linee per raggiungere la 'lontanissima' Milano. E invece, più che una fortuna, si tratta di una beffa o meglio una presa per i fondelli".

La frustrazione emerge quando Butti sottolinea la mancanza di comunicazione, elemento cruciale in situazioni di crisi ed emergenza. I pendolari si trovano ad affrontare giornate di caos senza alcuna informazione adeguata, aumentando il senso di impotenza di fronte a una gestione carente del servizio ferroviario: "Infatti non ci sono giorni in cui, su entrambe le tratte, non assistiamo a ritardi, guasti, cancellazioni, incidenti, il tutto accompagnato dalla totale assenza di comunicazione."

Il racconto di Butti prende vita esattamente quando descrive la giornata del 23 gennaio, una giornata definita "catastrofica per lavoratori, studenti, turisti." Una corsa del mattino soppressa e ritardi imprevisti dovuti a un incidente hanno creato una situazione di disagio diffuso: "Oggi, 23 gennaio, è stata una giornata catastrofica per lavoratori, studenti, turisti.... Al mattino soppressa la corsa delle 7.51 da Como Borghi, con puntuale avviso in zona Cesarini. Stasera, complice un incidente, ritardi da terzo mondo."

La mancanza di comunicazione diventa ancora più evidente quando Butti parla dell'incidente e dell'assenza di informazioni chiare e tempestive. La sensazione di essere abbandonati su un binario morto emerge in tutta la sua amarezza: "Essendoci stato un incidente (ahimè sempre più frequenti) grida vendetta la totale e indegna assenza di qualsiasi elementare forma di comunicazione". Butti denuncia il silenzio prolungato, la mancanza di annunci in stazione e la scarsa informazione sugli strumenti digitali a disposizione dei passeggeri: "Nessun annuncio audio in stazione a Cadorna e un solo annuncio sul treno con ritardo imprecisato (annuncio fatto alle 18.30) e poi silenzio nelle oltre 2 ore di attesa. Per non parlare di App e siti dove si assiste solo a poche e vaghe notizie." L'ex assessore non nasconde la sua delusione e chiude il racconto con una nota di pessimismo riguardo al futuro del servizio ferroviario:"Per ritardi e cancellazioni.... la sensazione è di essere finiti su un binario morto dal momento che non si vedono miglioramenti o quantomeno possibili soluzioni. Vista la situazione insostenibile, nel 2024, è assurda la non gestione della comunicazione, quantomai fondamentale in situazioni di crisi ed emergenza."