Trenord, il concorso dove vinci se riempi (virtualmente) un vagone di amici

Trenord premia chi sceglie il treno per i viaggi in gruppo nel tempo libero: prende il via oggi il concorso "Un vagone di amici", che sfida a riempire virtualmente un'intera carrozza fino a 50 passeggeri. Fra i gruppi che ci riusciranno entro il 7 ottobre, sarà estratta la comitiva vincitrice di una gita e di altri premi. L'iniziativa nasce per invitare a scegliere il treno anche nel tempo libero, con gli amici e in famiglia, per un turismo sostenibile di prossimità alla scoperta delle bellezze della Lombardia.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso, un "capo vagone" deve iscriversi sul minisito dedicato al concorso. Riceverà così un codice identificativo della comitiva, che dovrà poi inviare a tutti gli altri compagni di viaggio che desidera portare con sé in gita. Ciascuno di loro dovrà poi iscriversi a sua volta sul minisito del concorso, inserendo il codice assegnato al proprio "capo vagone".

L'obiettivo è riempire virtualmente un vagone di 50 viaggiatori: tra i gruppi che ci riusciranno sarà estratto il vincitore. Se nessun gruppo riuscirà a raggiungere i 50 partecipanti, l'estrazione coinvolgerà le comitive con i numeri più alti di partecipanti.

I premi: non solo gite in treno

Il premio in palio per il gruppo vincitore è una gita, in programma per sabato 22 ottobre, che prevede il viaggio in treno da Milano a Como - su un vagone dedicato - e poi in battello fino a Lenno. Lì si svolgerà una visita guidata a Villa del Balbianello, dimora storica e bene Fai Al termine della visita, un taxi boat condurrà il gruppo al ristorante Filo a Lezzeno per il pranzo.

Ogni componente del gruppo vincitore riceverà anche una gift card Trenord del valore di 50 euro per acquistare titoli di viaggio ferroviari, integrati e Malpensa Express, un abbonamento annuale al Fai, che offre visite gratuite ed eventi esclusivi in oltre 1.600 siti in Italia, e l'occorrente per le prossime gite: cappellino, borraccia termica e shopping bag con logo "Trenord - Gite in treno".

Tutte le informazioni e il regolamento completo del concorso sono disponibili sul minisito dedicato www.unvagonediamici.trenord.it.