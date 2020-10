Ferrovie, nuovo sciopero treni Trenord: rischio caos a novembre

Dopo quello del 28 il sindacato dei ferrovieri Orsa proclama un nuovo sciopero del personale di Trenord per domenica 15 e lunedì 16 novembre. Le ragioni della protesta, come per l'ultima volta, riguardano problematiche contrattuali che secondo la sigla sindacale sono irrisolte da 5 anni.

Orari

Lo sciopero inizierà alle 3 di domenica 15 e durerà fino alle alle 2 di lunedì 16. A incrociare le braccia sarà tutto il personale dipendente, sia addetto sia non addetto alla circolazione dei treni in servizio.

Tra i partecipanti alla mobilitazione Orsa cita anche il personale in ufficio, in alcune biglietterie e negli impianti di manutenzione. Il personale attivo negli impianti che prevedono la chiusura nei giorni di domenica sciopererà invece nella sola giornata di lunedì 16, da mezzanotte a mezzanotte.



