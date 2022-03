Trenord, torna la capienza del 100%: non serve il green pass ma è obbligatoria la mascherina FFP2

Capienza del 100 per cento, nessun obbligo di green pass (né rafforzato né base) ma solo obbligo di mascherina FFP2. Sono le nuove modifiche adottate sui treni regionali di Trenord a partire dal 1° aprile, primo giorno di fine emergenza sanitaria.

Il servizio ferroviario è potenziato in modo da garantire la massima composizione dei convogli, in particolare sulle linee e negli orari a maggiore frequentazione. Ogni giorno Trenord effettua 2174 corse, per oltre 1 milione e 30mila posti a sedere complessivi, a fronte di una domanda che attualmente è di circa 550mila viaggiatori.