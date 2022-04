Treno Milano-Zurigo in 3 ore: ma serve un terzo binario tra Camnago e Cantù

L'obiettivo è di ridurre di quasi venti minuti il tempo di percorrenza per andare in treno da Zurigo a Milano (e viceversa). La ministra dei Trasporti elvetica, Simonetta Sommaruga, ne ha parlato con il suo omologo italiano Enrico Giovannini durante una video conferenza. E' emerso che per rendere fattibile questa riduzione di tempi di percorrenza occorrerebbe che l'Italia realizzasse un terzo binario nella tratta compresa tra Camnago e Cantù.

Secondo quanto riportato in una nota del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni (Datec), Sommaruga ha anche discusso di energia con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. I due hanno affrontato diversi temi relativi all’interscambio di elettricità. La stabilità della rete elettrica è stata al centro del cponfronto. Italia e Svizzera, del rersto, hanno interessi comuni nella politica energetica. Per quanto riguarda la fornitura di gas ed elettricità i due Paesi sono strettamente legati, se non altro per ragioni geografiche e di interconnessione delle reti.