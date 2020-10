Como, arriva il treno ma le sbarre del passaggio a livello non si abbassano

Caos viabilistico in centro Como a causa di un problema alle sbarre del passaggio a livello tra viale Battisti e viale Lecco. All'arrivo del treno proveniente dalla stazione di Como Lago poco prima delle ore 16 del 12 ottobre 2020 le sbarre del passaggio a livello si sono chiuse solo a metà. L'imprevisto ha mandato in confusione gli automobilisti che non sapevano se oltrepassare i binari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il treno in arrivo si è dovuto fermare restando bloccato in corrispondenza del passaggio a livello precedente (quello davanti al Municipio) che è invece rimasto chiuso fino a quando non è stato risolto il problema e il treno ha potuto riprendere la sua marcia.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati