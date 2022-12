Trenord, deraglia treno della manutenzione a Saronno: treni cancellati o in ritardo per Milano Cadorna

Gravi disagi e ritardi per i treni di Trenord nella mattina del 1 dicembre 2022. A causa del deragliamento di un convoglio per la manutenzione avvenuto nella notte sulla linea di Saronno, nella mattina sono state cancellate numerose corse e altri treni hanno viaggiato con ritardo. Dunque, disagi notevoli per i numerosi pendolari diretti a Milano Cadorna. Sono stati soppressi i treni delle ore 5.46, quello delle 6.35 e quello delle 7.16. Altri convogli hanno accumulato almeno un quarto d'ora di ritardo. Solo verso le 7.30 il treno che era deragliato è stato rimosso dalla linea. Nel corso della mattinata si attende la normalizzazione del servizio che, però, già a partire dalle 21 di questa sera potrebbe subire grossi disagi a causa dello sciopero generale.

Nel corso della mattinata è stata diffusa da Ferrovienord Milano una nota stampa per chiarire l'accaduto: "Nel corso della notte, alle ore 4 circa, in ingresso alla stazione di Saronno, è uscito dai binari di corsa un carro di un mezzo d'opera (treno per il risanamento della linea) utilizzato da una società appaltatrice che sta svolgendo lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta Saronno-Como. L'incidente è avvenuto al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio ferroviario, mentre il mezzo rientrava a Saronno dopo aver svolto l'attività notturna. Non ci sono stati feriti né danni all'infrastruttura. Ferrovienord sta lavorando senza sosta per ridurre al minimo gli impatti sulla circolazione ferroviaria. Il carro sarà rimosso in condizioni di sicurezza nelle prossime ore".