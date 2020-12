Treni da e per la Svizzera: riprendono i collegamenti

Dopo molte proteste e riunioni tra i vari sindaci coinvolti, i collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera sono stati ripristinati. Determinante, come riportato anche su Ticinonews, la telefonata tra la consigliera federale svizzera Simonetta Sommaruga e quella italiana Paola de Micheli. “Nel corso della telefonata”, scrive il Ministero italiano, “c’è stata ampia convergenza sulla necessità di assicurare la continuità del trasporto passeggeri tra i due Paesi”.

- I treni Eurocity continueranno a circolare tra la Svizzera e l’Italia, anche se in numero ridotto

- Per i treni Tilo i pendolari frontalieri che andranno in Ticino per lavoro, al momento devono cambiare treno a Chiasso

Il servizio regionale Tilo sarà di nuovo a pieno regime entro il fine settimana, con 171 collegamenti. Già da oggi, 10 dicembre, i frontalieri di Como potranno cambiare treno a Chiasso e preoseguire verso il loro luogo di lavoro. Per il collegamento da Varese si dovrà attendere che venga ripristinato il servizio.