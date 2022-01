Vacanze finite, si torna a scuola e al lavoro ma c'è il rischio caos per i trasporti

Questa volta non si tratta di uno sciopero ma di riduzioni delle corse a causa dei nuomerosi contagi da covid che hanno ridotto il personale come autisti macchinisti e capitreno. Sarà quindi una giornata incerta, per non dire nera per i trasporti domani 10 gennaio. Questo anche perchè le vacanze sono finite per tutti e anche le aziende riprenderanno a pieno ritmo. A questo sommiamo la riapertura delle scuole ed ecco che il quadro che si prospetta non è dei migliori. Asf non ha rilasciato alcun comunicato in merito quindi si presume il servizio regolare.

Ecco alcune linee dei treni che coinvolgono Como che potrebbero subire tagli. Consultate sempre i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Corse Trenord tagliate per il covid

Con oltre 330 lavoratori a casa in malattia impossibile per Trenord garantire un servizio completo. Ecco le modifiche in vigore dal 10 al 16 gennaio:

S40 Como-Mendrisio-Varese: il servizio sulla linea transfrontaliera effettuata da treni TILO sarà sospeso. I viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano- Chiasso-Como San Giovanni e S50 Biasca-Bellinzona-Lugano- Varese-Malpensa.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo: il servizio sarà sospeso; i clienti potranno utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna fino a Milano Bovisa, collegata a Milano Rogoredo dalle corse delle linee S13 Milano Bovisa-Pavia e S1 Milano Bovisa-Lodi.

S9 Saronno-Seregno-Albairate: sulla linea circolerà in ogni direzione un treno ogni ora, anziché ogni 30 minuti.

S11 Rho-Milano-Como-Chiasso: i treni circoleranno fra Milano Porta Garibaldi e Chiasso. Il collegamento fra Milano Porta Garibaldi e Rho sarà garantito dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello.

Malpensa Express: il collegamento Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto avrà una corsa ogni ora per direzione (al minuto .27 da Cadorna e .26 da Malpensa T1), anziché ogni 30 minuti. Continueranno a circolare ogni 30 minuti le corse che collegano lo scalo aeroportuale con Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Su tutte le linee saranno soppresse le corse dalle 23.30 alle 5.

Per chi si sposta su Milano

Ulteriori disagi potrebbero esserci per chi lavora, studia o si sposta su Milano (qui gli aggiornamenti da MilanoToday).