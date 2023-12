Lavori sulla linea ferroviaria tra Canzo e Asso: modifiche ai treni

Tra le stazioni di Canzo-Asso dal 16 dicembre alle 14 fino al 17 dicembre 2023 saranno effettuati lavori di manutenzione programmati. Durante questo periodo, i treni effettueranno servizio con le stazioni operative limitate tra Milano Cadorna ed Erba. Per garantire la continuità del servizio, Trenord ha messo in atto un servizio di autobus sostitutivi lungo il percorso interessato. Gli autobus sostitutivi saranno in servizio durante le ore di chiusura della tratta ferroviaria, assicurando il collegamento tra le stazioni coinvolte.