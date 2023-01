Tremezzina, arriva il sostegno alle famiglie per il "caro bollette" grazie al film di Amazon

Lo scorso ottobre una grossa produzione Amazon ha "invaso" alcune località sul lago di Como per effettuare delle riprese per una serie Tv.

Tra i luoghi scelti anche Tremezzina e già allora il sindaco Guerra aveva pensato di utilizzare le risorse che sarebbero derivate dall’affitto degli immobili e dalla occupazione di spazi pubblici per le riprese, a un piano di aiuto alle famiglie della Tremezzina più esposte a rischio e difficoltà nel fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia e l’inflazione.

La promessa del primo cittadino è stata onorata e con l'arrivo del 2023 ha annunciato che la cifra a disposizione per le famiglie di Tremezzina in difficoltà è di 150mila euro. La metà deriva dai ricavi del Comune sulla produzione cinematografica, l'altra fetta è stata invece messa a disposizione dalle risorse di bilancio del comune stesso. Il sindaco Mauro Guerra ha spiegato anche tramite un post su Facebook che questa cifra verrà "....erogata come contributi di 300 euro una tantum alle famiglie che si trovano nelle condizioni richiamate nell’avviso".

"Questa importante produzione cinematografica - ha ribadito il primo cittadino - è arrivata in una fase particolarmente difficile, nella quale la guerra, i costi di energia e materie prime, l’inflazione, colpiscono pesantemente famiglie e imprese, e siamo esposti a gravi ricadute sociali. Come abbiamo fatto durante la pandemia, con stanziamenti importanti di risorse del bilancio comunale a sostegno delle famiglie più in difficoltà e delle attività economiche, stiamo attivando interventi di sostegno anche in questa fase.

Il cinema, le produzioni televisive e per le piattaforme sono miscele e occasioni diverse di intrattenimento, arte, cultura, bellezza. Possono essere promozione e valorizzazione di un territorio. Sono anche economia, lavoro, per chi produce e per chi ospita, e, in un momento così difficile, possono anche essere, se si vuole come noi vogliamo,un contributo a sostenere le fasce più deboli ed esposte di una comunità".