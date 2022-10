Tremezzina, le produzioni cinematografiche sosterranno le famiglie in difficoltà

La Tremezzina è stata teatro di grandi produzioni cinematografiche e campagna pubblicitarie. Un'economia che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante sul lago di Como. Per questa ragione, il sindaco Mauro Guerra ha deciso che il suo Comune deve impegnarsi, anche attraverso questa risorsa, a sostenere le fasce più deboli ed esposte della sua comunità. Ecco quindi qual è l'impegno in questo momento di particolare difficoltà per le famiglie.

"Abbiamo deciso - scrive Guerra sulla sua pagina Facebook - che le risorse rivenienti dall’affitto degli immobili, dalla occupazione di spazi pubblici, per la produzione cinematografica in corso, con l’aggiunta di ulteriori risorse che siamo impegnati a trovare nel bilancio comunale, saranno destinate a un piano di aiuto alle famiglie della Tremezzina più esposte a rischio e difficoltà nel fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia e l’inflazione. Nei giorni scorsi, grazie ad Ettore Felli, sono girate belle immagini amatoriali sulle riprese del film “Una vita difficile” nella piazza e sul lungolago di Lenno. La stessa piazza, insieme ad altri nostri luoghi, tornerà nei prossimi giorni ad essere protagonista delle riprese e del racconto di una nuova storia. Da tempo, e in modo crescente negli ultimi anni, la bellezza e le caratteristiche particolari del lago di Como e delle nostre zone, attirano produzioni cinematografiche, serie televisive, documentari".

"Si tratta per il nostro territorio - aggiunge Guerra . di un riconoscimento del suo fascino e della varietà delle sue bellezze, della sua capacità di accoglienza, e, insieme, di una sua nuova e continua promozione nel mondo dell’intrattenimento, della comunicazione e dell’arte. Non è questa la sede per riprendere una discussione che abbiamo in corso, e che è decisiva per il nostro futuro, sull’equilibrio indispensabile, virtuoso e sostenibile, da costruire tra sviluppo turistico, frequentazione dal mondo e vita e vitalità della nostra comunità. La produzione in corso in queste settimane, e che ci accompagnerà sino a fine novembre, arriva dopo che abbiamo dimostrato negli scorsi anni capacità di ospitalità, accoglienza, servizi ( da House of Gucci, a Succession, Dolce e Gabbana, ecc.).

E’ una grande produzione, che impegna centinaia di persone, e che, tra l’altro, prolunga attività ricettive, di ristorazione e commercio oltre la stretta stagione turistica, in una fase segnata da grandi difficoltà. E’ una produzione impegnativa, che ha un impatto sul nostro territorio, per le necessità di occupazione spazi, di organizzazione, di momenti riservati alle riprese in certe zone".

"La prossima settimana - scrive ancora Guerra - si girerà per tre giorni, dal mercoledì, in Piazza XI Febbraio a Lenno e la piazza sarà quindi chiusa, dal martedì pomeriggio dopo il mercato per l’allestimento. Poi riprese saranno effettuate ad Azzano e Ossuccio, come ad Argegno. Alla produzione abbiamo affittato per diverse settimane gli ex palazzi scolastici di Tremezzo e Lenno, per collocare uffici e spazi tecnici, oltre ad aree parcheggio e, per qualche giorno, il centro sportivo di Lenno. Soprattutto a Lenno sono occupate alcune aree parcheggio. Per aiutare a rendere sostenibile l’afflusso nei giorni di mercato, a partire da quello del 25 ottobre e sino a fine produzione attiveremo un servizio navetta gratuito che la mattina farà in circolarità il percorso Viano, Municipio di Tremezzo, Bolvedro, Piazza Azzano, Cappella s.Antonio, Lenno mercato, Lenno Era, Ossuccio rotonda scuole, S.Agata e ritorno. Daremo sui canali di comunicazione del Comune informazioni specifiche su questo":

"Questa produzione - prosegue Guerra . arriva in una fase particolarmente difficile, nella quale la guerra, i costi di energia e materie prime, l’inflazione, colpiscono pesantemente famiglie e imprese, e siamo esposti a drammatiche ricadute sociali. Come abbiamo fatto durante la pandemia, con stanziamenti importanti di risorse del bilancio comunale a sostegno delle famiglie piu’ in difficoltà e delle attività economiche, intendiamo attivare interventi di sostegno anche in questa fase".

"Per questo - conclude Guerra - abbiamo deciso che le risorse rivenienti dall’affitto degli immobili, dalla occupazione di spazi pubblici, per la produzione cinematografica in corso, con l’aggiunta di ulteriori risorse che siamo impegnati a trovare nel bilancio comunale, saranno destinate a un piano di aiuto alle famiglie della Tremezzina più esposte a rischio e difficoltà nel fronteggiare il rincaro dei costi dell’energia e l’inflazione. Stiamo definendo un piano di aiuti e sostegni che intendiamo condividere con le organizzazione sociali e sindacali e renderemo presto note le condizioni per accedervi. Il cinema, le produzioni televisive e per le piattaforme sono miscele e occasioni diverse di intrattenimento, arte, cultura, bellezza. Possono essere promozione e valorizzazione. di un territorio. Sono anche economia, lavoro, per chi produce e per chi ospita, e, in un momento così difficile, possono anche essere, se si vuole come noi vogliamo, un contributo a sostenere le fasce più deboli ed esposte di una comunità".