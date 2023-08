Tremezzina, ci siamo: ecco il mega palco galleggiante per concerti, dj-set e teatro

Ci siamo quasi, tra pochi giorni il palco galleggiante per gli eventi estivi sul lago di Como sarà pronto. Lo scrive, in una nota, il Comune di Tremezzina, spiegandone anche bene l'uso.

La realizzazione del palco galleggiante attualmente ormeggiato di fronte alla piazza di Lenno per i suoi primi utilizzi durante le feste programmate per i giorni di ferragosto, costituisce una delle 29 azioni di sistema (questa in capo al Comune di Tremezzina come soggetto attuatore) previste dal Piano Integrato per la Cultura “Un tesoro di territorio”, approvato e cofinanziato da Regione Lombardia, al quale hanno partecipato e partecipano oltre 50 enti, pubblici e privati, delle Province di Como e di Lecco.

In particolare, al finanziamento del palco, oltre al contributo regionale hanno partecipato, insieme al Comune di Tremezzina, la Camera di Commercio di Como, l’Autorita’ di Bacino del Lario e dei laghi minori, la Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio, i Comuni di Como, Lecco, Bellano, Cernobbio, Dervio, Colico, e Como Acqua srl.

Il palco è una struttura modulare che può anche essere composta diversamente come passerella, pontone, ecc. È dotato di tribune telescopiche retrattili, predisposto per torri luci e audio con layout per diverse attività, dal concerto con orchestra alla band, al dj-set, al teatro, e così via.

È in corso di definizione, anche alla luce delle prime esperienze che verranno realizzate questa estate, il protocollo per la gestione e l’utilizzo del palco, che prevederà una riserva di giornate di utilizzo per i Comuni cofinanziatori e le condizioni per l’utilizzo da parte di altri soggetti. A fine stagione è previsto un bando pubblico per affidare la gestione del palco, da svolgersi nel rispetto delle finalità previste dal PIC e delle esigenze e attività degli enti finanziatori, anche con l’obiettivo di giungere ad una stagione condivisa di programmazione di attività artistiche e culturali, collegata ad un’altra azione di sistema del PIC costituita dal calendario unico degli eventi del lago ed a quella del bus-teatro itinerante.

I Comuni interessati stanno individuando e attrezzando, con l’ausilio dell’Autorità di bacino, le aree adatte per la collocazione del palco.