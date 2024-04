Sulla Variante della Tremezzina il ministero annuncia: "Anas sosterrà il 100% dei costi per i movieri"

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato che Anas sosterrà integralmente i costi per i lavori dei movieri impegnati nella zona della Tremezzina a Como. Questa decisione è stata presa in seguito all'intervento del Ministro Matteo Salvini, che ha seguito attentamente il dossier e ha garantito il suo pieno supporto.

La Prefettura di Como ha sollecitato il MIT proponendo di coprire interamente le spese per i movieri, al fine di alleggerire il carico finanziario dei comuni coinvolti. Il MIT ha accolto positivamente questa proposta, dando il via libera alla copertura totale delle spese.

I lavori riprenderanno entro il 10 maggio, e martedì si terrà un'importante riunione a cui parteciperanno anche Anas e gli enti locali interessati. Il Ministro Salvini si recherà sul posto il 4 maggio per prendere parte all'incontro. Salvini ha espresso soddisfazione per i segnali concreti e positivi che emergono da questa collaborazione, ritenendo che ciò rappresenti un passo avanti significativo per la regione.