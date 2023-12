Tre attori comaschi da non dimenticare

Di loro si trovano in internet scarne informazioni briografiche (talvolta sbagliate), qualche curiosità e la filmografia (probabilmente incompleta). Eppure, a loro modo, sono stati protagonisti della storia del cinema italiano. O meglio, quella gloriosa storia del cinema italiano l'hanno vissuta e attraversata, spesso recitando in ruoli non sempre importanti. Ma sono volti che sono comparsi sui grandi schermi in film diretti spesso da grandi registi o interpretando ruoli minori a fianco a mostri sacri del cinema italiano. Parliamo di Luisella Boni (nome d'arte di Luisa Angela Bozzo), Mara Berni (vero nome Mara Bernasconi) e il meno ricordato Bernardo Malacrida.

Bernardo Malacrida

A riportare a galla la memoria di questi tre attori famosi soprattutto negli anni '50 e '60 è Simone Fregosi, un ricercatore appassionato di storia del cinema specializzato in attori minori e meno ricordati. Proprio l'altro giorno, Fregosi ha scritto sul gruppo Facebook "Sei di Como se..." chiedendo se qualcuno conoscesse un attore comasco di nome Dino Malgrid. Qualche utente gli è arrivato in soccorso spiegando che quello era il nome d'arte di Bernardo Malacrida. "Ricostruendo le informazioni di attori meno noti degli anni Cinquanta e Sessanta - spiega Fregosi - mi sono imbattuto nel nome di Dino Malgrid su una Cineguida di quei tempi. C'era solo scritto che l'attore era di Como e che viveva a Roma. La sua data di nascita è il 5 dicembre 1925. Nacque a Monte Olimpino ed è morto a Erba il 16 giugno 2003". Di Malacrida si conosce poco, o meglio, su internet ci sono poche informazioni, a parte la filmografia probabilmente parziale. "Dalle mie ricerche - aggiunge Fregosi - ho saputo che come uomo era uno molto schietto, a costo di sembrare scorbutico. Diceva sempre le cose che pensava e questo poteva attirargli talvolta le antipatie di qualcuno". Tra i film in cui ha recitato Malacrida ce ne sono anche alcuni degli anni '80, come "Innamorato pazzo" con Adriano Celentano.

Oltre che nel cinema Malacrida ha lavorato anche e soprattutto per il teatro: Nel 1969, si impegna attivamente nella creazione della Famiglia Comasca e dà vita al Teatro Stabile di Como, noto come "Il Portico degli Amici," ispirato al porticato presente in Villa Pisani Dossi a Cardina. L'avventura culturale prende il via con l'opera intitolata "La tragedia è morta, viva la tragedia," scritta e diretta da Malacrida, inaugurando così un'iniziativa che consacrerà la compagnia e il suo regista come figure di spicco nel panorama del teatro non ufficiale della città di Como.

Mara Berni

Anche di lei talvolta le informazioni che si trovano sul web non sono del tutto corrette. "Per esempio oggi - spiega Fregosi - vive a in Francia, a Nizza, e non tra Los Angeles e l'Italia come riportato su Wikipedia". La Berni è nata a Brunate il 12 giugno del 1932. Tra i film in cui ha recitato ci sono "Buonanotte... avvocato" con Alberto Sordi e "Totò, Peppino e la dolce vita".

Luisella Boni

Un'altra attrice che ha vissuto da dentro la storia del cinema italiano ai tempi in cui era apprezzato nel mondo. Luisa Angela Bozzo, in arte Luisella Boni, è nata a Como il 24 luglio del 1935. Attualmente vive a Roma. Fittissima la sua filmografia, tanto che persino Wikipedia dimentica qualche film in cui ha recitato. Ci viene in soccorso, a questo proposito, una Cineguida degli anni Cinquante in cui per esempio si elenca, tra i suoi film, "Romantica Avventura" del 1955, opera non menzionata da Wikipedia.