Como, domenica mattina chiusura totale di via Bixio per taglio piante

Domenica 26 settembre dalle ore 6 alle ore 13 sarà necessario chiudere via Bixio all’altezza del civico 50 per consentire il taglio di tre alberi a rischio di caduta sulla sede stradale. E’ stato chiesto al privato di intervenire la domenica mattina per impattare il meno possibile sulla viabilità. Sarà sempre garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza. Sarà autorizzato il transito veicolare per i residenti e i mezzi di soccorso fino alle testate di monte e di valle del cantiere.