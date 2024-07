Notte da incubo per il traffico a Como: code di oltre due ore

Le strade di Como ieri sera 10 luglio erano molto trafficate, in alcuni punti la fila di auto ferme in coda (come si vede dal video che ci ha inviato un nostro lettore) era davvero impressionante. Attese, clacson, nervosismo sulle strade: poco prima delle 23 la situazione era ancora questa. Ieri dalle 23, come annunciato, era prevista la chiusura del tratto di autostrada compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Le chiusure nel fine settimana sono state annullate.

Il motivo o i motivi sembrerebbero quindi sempre gli stessi: autostrada chiusa, lavori di asfaltatura davanti all'Iperal a Mone Olimpino e lavori in via Borgo Vico. Attese di ore. "Un incubo", ci scrive il nostro lettore.