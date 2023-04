Una domenica in coda sulla Lariana: "Cento metri ogni dieci minuti, a dir tanto"

Metti il cantiere del lungolago che ha costretto a restringere la carreggiata, aggiungi il bel meteo domenicale che ha favorito una super affluenza di turisti e visitatori, ed ecco servito un bel pomeriggio nel traffico. Anche oggi i disagi alla viabilità sulla strada Lariana, che da Bellagio porta a Como, sono stati ai limiti della sopportabilità. Martina, residente a Lemna ma lavoratrice come commessa a Tavernola, è tra i tanti automobilisti che si sono trovati in coda sulla Lariana. Quasi un'ora per raggiungere Como centro, con una coda particolarmente lenta in via Torno. "Siamo abituati ad affrontare più o meno coda anche alla domenica - racconta Martina - ma questa volta si è superato ogni limite. Oggi i tempi di percorrenza sono stati assurdi, sì o no dieci minuti per ogni cento metri. Purtroppo non tutti sono in macchina per fare una bella gita, visitare la città o il lago, c'è anche chi come me lavora di domenica e non ha alternative a percorrere la Lariana. Ma con tutti questi cantieri la situazione è diventata a dir poco insopportabile". Purtroppo per chi come Martina proviene da qualche paese della Lariana e deve andare a lavorare a Como o limitrofi, non c'è alternativa: "I battelli ci sono al mattino e al pomeriggio, ma alla sera quando finisco di lavorare al supermercato non ce ne sono più".