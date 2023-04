Traffico infernale sulla Lariana: un'ora da Blevio a Como

Un'altra - l'ennesima - giornata di traffico infernale sulla strada Lariana del lago di Como che da Bellagio porta a Como. Venerdì 7 aprile, orologio alla mano, per andare da Bellagio a Como ci sono volute 2 ore, minuto più minuto meno. "Prima tre quarti d'ora in coda per un incidente a faggeto Lario - racconta un lettore di QuiComo - poi, giunto in via Torno, mi sono ritrovato in coda per un'altra ora. Il traffico praticamente non scorreva". A "strozzare" il flusso di traffico e a renderlo pressoché immobile è stato, ancora una volta, il cantiere del lungolago. Transenne e cartellonistica non sono state sufficienti a incanalare il flusso di automobili e a rendere il traffico scorrevole. Il "disastro" si è ripetuto nel sabato pre-pasquale: tra cantiere e numerosi pedoni (turisti e visitatori giunti in città per godersi il sabato a Como) la viabilità è letteralmente impazzita.