Traffico infernale a Como: tutto bloccato

Un traffico infernale a Como questa mattina 2 maggio in molte strade. Il percorso da Lipomo a Como è una colonna unica. Inoltre ci segnalano anche alcuni grossi rami caduti in via Oltrecolle che rallentano decisamente il passaggio, si viaggia su una sola corsia.

lProblemi al traffico legati anche alla pioggia: ci informano che i vigili del fuoco stanno valutando la chiusura del sottopasso Grandate. Code in direzione Como anche da San Fermo, Montano Lucino. Camerlata è un'altra zona congestionata dal traffico.