Caos traffico a Como, la beffa di via Oltrecolle: una corsia chiusa da una settimana, ma nessun operaio al lavoro

Con la chiusura del girone davanti a piazza Cavour a causa dell'esondazione del lago la città è piombata nel caos viabilistico. Numerosi automobilisti segnalano intenso traffico soprattutto nelle ore di punta su tutte le principali arterie in entrata in città. Alle ovvie conseguenze dell'esondazione, però, si aggiunge qualche ulteriore disagio. E' il caso di via Oltrecolle. Non è sfuggito ai comaschi che percorrono quotidianamente quella strada - dove peraltro già spesso si verificano code - la chiusura di un tratto della corsia esterna in discesa. La corsia è chiusa da circa una settimana per lavori, eppure, come in molti hanno notato, non si vede mai nessun operaio al lavoro. Sembra, infatti, che i lavori su questo cantiere stradale non siano ancora iniziati benché la corsia sia chiusa da giovedì scorso.

In giorni come questi, durante i quali la città è assediata dal traffico, in molti avrebbero fatto volentieri a meno della chiusura della corsia dell'Oltrecolle che appare, al momento, inutile e controproducente per la viabilità.

