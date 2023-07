Traffico a Como anche di notte: colpa delle chiusure in autostrada

Le chiusure notturne in in autostrada A9 si ripercuotono negativamente sul traffico di Como, nonostante l'orario. Colpa certamente del periodo di esodo che vede transitare sull'autostrada numerosi turisti che vanno o tornano in Svizzera. Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire attività di ispezione, di manutenzione e assessment delle gallerie, dalle 22 giovedì 27 luglio alle 6 di venerdì 28 luglio sono state adottate le chiusure tra Como centro e Chiasso verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, hanno dovuto percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina. E' stato chiusoanche il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 tangenziale sud di Como. I veicoli dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como sono stati indirizzati a utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.

Le ripercussioni non sono mancate. Intorno alle ore 23 le auto sono finite in una lenta coda lungo via per San Fermo in direzione di Monte Olimpino e Svizzera.

Nuovi disagi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso si verificheranno nelle prossime sere per chi proviene da Como: sarà chiuso l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Milano, nelle quattro notti di lunedì 31 luglio, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 agosto, con orario dalle 21 alle 5, per consentire lavori di ampliamento quinta corsia. Il traffico sarà obbligatoriamente deviato sulla A8, in direzione Varese e dovrà uscire dallo svincolo di Legnano, per rientrare dallo stesso in direzione di Milano.