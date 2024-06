La vecchia cava, le trincee e il Baradello: tre suggestivi tour notturni nella Spina Verde

Un'estate all'insegna dell'avventura, delle emozioni e del divertimento con tre tour notturni che permetteranno di esplorare luoghi misteriosi e storici del territorio comasco. Con il solo ausilio delle torce e illuminati dalla luna e dalle stelle, i partecipanti attraverseranno boschi e sentieri alla scoperta di siti emblematici come il Castel Baradello, la vecchia cava di Camerlata e le trincee di Cavallasca. Questi luoghi, ricchi di leggende e storia, offriranno un'esperienza unica tra panorami suggestivi e la natura notturna.

Notte al castello

Il Castel Baradello, simbolo di Como e uno dei monumenti storici più importanti del Lago di Como, fu costruito dall'Imperatore Federico Barbarossa su antiche fortificazioni. Situato in una posizione strategica, domina la città e il lago dall'alto. Dalla cima della sua alta torre, la vista è mozzafiato e le sue mura hanno assistito a importanti vicende storiche del Nord Italia. Immerso in un parco naturale protetto, il castello è raggiungibile con una facile camminata da Piazza Camerlata. Il tour include la visita alla prima e alla seconda cerchia del castello e la salita alla torre panoramica.

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: tutti i sabati

Orario: 22.30 (da metà giugno a metà settembre)

Durata: circa 2 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito

Notte alla cava

La Vecchia Cava, conosciuta come il "Cuore inaccessibile della Spina Verde", è un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Questa cava di arenaria ha fornito per millenni il materiale prezioso utilizzato per importanti monumenti di Como, incluso il Castel Baradello. Il sito, immerso in un parco naturale protetto, è raggiungibile con una facile camminata da Piazza Camerlata. Il tour guidato include una vista panoramica sulla città dalla cava.

Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

Data: mercoledì e venerdì (da metà giugno a metà settembre)

Orario: 21.30

Durata: circa 1,5 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito

Notte alle trincee

Un'avventura tra trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri. Il tour esplora la Linea di difesa alla frontiera nord, nota come "Linea Cadorna", con le sue installazioni militari ben conservate. La camminata, non particolarmente impegnativa ma adatta a chi è abituato a camminare, offre sorprese lungo sentieri sospesi tra Italia e Svizzera.

Ritrovo: San Fermo della Battaglia, Villa Imbonati (Via Dunant)

Data: mercoledì e venerdì (da metà giugno a metà settembre)

Orario: 21.00

Durata: circa 2 ore

Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito

Informazioni e Iscrizioni

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, visitare il sito Slow Lake Como. Le foto dei tour notturni sono disponibili su richiesta.

Info utili

L'iscrizione è obbligatoria per partecipare ai tour. Per vivere un'esperienza indimenticabile tra storia e natura, non resta che iscriversi e prepararsi a esplorare i luoghi misteriosi e affascinanti del territorio comasco sotto il cielo stellato. Ulteriori dettagli sul sito di Slow Lake.