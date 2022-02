Torna il Luna Park a Como: pubblicato il bando per i giostrai

Per il secondo anno consecutivo, le tradizionali bancarelle della Fiera di Pasqua di viale Varese a Como non ci saranno. Anche se in molti stanno lavorando per trovare un accordo con il comune, al momento questa tradizione è stata cancellata. Con grande sorpresa, invecem è stato pubblicato nell' Albo Pretorio comunale l’avviso per l’installazione del Luna Park nell’ex piazza d’Armi a Muggiò (il periodo indicato va dal 2 al 25 aprile 2022. Le imprese del settore interessate possono rpesentare domanda per l’assegnazione dei posteggi attraverso il portale impresainungiorno.gov.it fino alle ore 24 del 23 febbraio.

Questa la pagina con il bando sul sito del comune di Como.