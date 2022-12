Dopo due anni di covid galoppa l'influenza: i dati di Ats Insubria sui vaccini

Dopo due anni di covid, dove l'influenza sembrava non esistere, quest'anno inevitabilmente (come scrivono anche dalla direzione di Ats Insubria) assistiamo a "...una ripresa della circolazione dei virus influenzali che, ricordiamo, rappresentano un pericoloso rischio per le persone fragili e soprattutto per coloro che per diversi motivi non possono vaccinarsi".

"Si rammenta, proseguono, che l'offerta vaccinale continuerà da parte di medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta aderenti nonché presso i Centri vaccinali delle ASST e presso le farmacie aderenti alla campagna fino alla fine di dicembre 2022.

Si invitano i cittadini, soprattutto quelli appartenenti ai target di rischio - over 60, pazienti cronici o fragili, donne in gravidanza e bambini 6 mesi-6 anni - a prenotare la vaccinazione contattando il proprio medico e registrandosi sulla piattaforma regionale: https:// vaccinazioneantinfluenzale. regione.lombardia.it/

Si ricorda, infine, che Regione Lombardia, per dare l'opportunità a tutta la popolazione lombarda di ricorrere alla protezione vaccinale in tempo utile ha esteso l'offerta gratuita a tutti i cittadini fino ai 6 mesi di età.

Segnaliamo ai cittadini che intendano sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19 - previa prenotazione attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it - che possono richiedere, presso l’hub vaccinale, anche la somministrazione del vaccino antinfluenzale“ concludono dalla Direzione Sanitaria".