Quattro alberghi sul lago di Como nella Top 20 Hotels in Italy. Il Grand Hotel Tremezzo batte tutti

Sono ben quattro gli hotel sul Lago di Como ad essere presenti nella Top 20 Hotels Awards in Italy, la classifica annuale stilata dalla prestigiosa rivista americana Condè Nast Traveler, specializzata nel settore delle vacanze di lusso. Al primo posto, di tutti gli alberghi in Italia, svetta il Grand Hotel Tremezzo con un punteggio (da 1 a 100) di 99.49.

Al secondo posto Il Belmond Hotel Splendido a Portofino, con uno scarto piccolissimo (99.46).

Sul podio, al terzo posto il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, di Salerno con 99.39.

Ed in quarta posizione troviamo un altro hotel del lago di Como, il Sereno con 99.24.

Ma la location del lago con i suoi splendidi alberghi non finisce di stupire e troviamo ancora in settima posizione il Mandarin Oriental di Blevio (99.05) e in ottava il Grand Hotel Villa Serbelloni, con un punteggio di 99.

Sono ben 4 su 20 gli hotel del Lago presenti in questa importante classifica, che tiene in considerazione gli alberghi di tutta Italia.

I parametri di valutazione sono vari e molto precisi e comprendono, ovviamente, anche la location oltre ai servizi, confort nelle camere e tanti altri piccoli dettagli importanti per chi lavora nell'industria dell'ospitalità e ancora di più per chi sceglie di soggiornare in hotel di lusso come questi.