Toast tagliato a metà per 2 euro, dalla Liguria solidarietà al bar di Gera Lario

Si continua a parlare del supplemento di due euro per il toast tagliato in due nel bar Pace di Gera Lario che è diventato un caso nazionale e ha fatto scoppiare varie polemiche. Sulla scia della vicenda del toast del Lago di Como la giornalista Selvaggia Lucarelli gli scorsi giorni ha mostrato uno scontrino che le è stato inviato dalla Liguria dove tra le varie voci per il costo di 2 euro c'è anche "piattino condivisione", ovvero quello che hanno dovuto portare per permettere di dividere le trofie in tre. Oltre al bar Pace quindi anche l'Osteria del Cavolo di Finale Ligure, in provincia di Savona (da non confondere con l'omonimo ristorante monzese) è finito nell'occhio del ciclone tanto che persino TripAdvisor ha momentaneamente sospeso la possibilità di recensire il locale dato che era stato preso di mira anche da chi palesemente non ci aveva mai messo piede. Il fil rouge che unisce le due vicende, il supplemento per tagliare il toast del lago di Como e quello per il piattino per dividersi le trofie a Finale Ligure, è (oltre all'indignazione generale) anche la solidarietà che proprio ieri in un video su Instagram de La Repubblica, la titolare del ristorante ligure ha espresso verso il collega comasco.

"Non credo di essere stata disonesta, spiega Ida Germano (titolare dell'Osteria del Cavolo di Finale Ligure), i due euro erano esclusivamente per dimostrare che ci vuole una rispetto ambo le parti. Siamo qua per lavorare e servire bene" Racconta la signora Germano che il tavolo occupato era per 3 persone e si sono seduti due adulti e una bimba che hanno scelto prima una trofia da dividere in tre e poi un piatto di acciughe sempre da dividere in tre.

"Quattro piattini in totale. Questo è un lavoro in più. Poteva essere occupato da tre persone che avrebbero cenato tutti e tre e la situazione sarebbe stata diversa. Forse ho usato un pochino di coraggio, e per questo devo ringraziare il collega sul lago di Como che ha deciso di far pagare il toast diviso metà, giustamente perché ha usato due piatti e non è lo stesso servizio! Quindi siamo solidali con il bar sul Lago di Como".

Le parole di Ida Germano, condivisibili o meno, aprono comunque uno spiraglio al punto di vista di chi lavora in bar e ristoranti.