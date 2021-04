Lombardia e Ticino più vicine: il tunnel del Ceneri rivoluziona gli orari dei treni

Dal 5 aprile 2021 entra in servizio l’offerta completa Tilo prevista per l’apertura della nuova Galleria di base del Monte Ceneri, che comporta importanti novità per il servizio transfrontaliero Lombardia-Ticino.

La nuova Linea S10 (Biasca-Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como S. Giovanni) via Galleria di base del Monte Ceneri) ha come nuovo capolinea Biasca invece di Bellinzona e nelle ore di punta alcuni collegamenti vengono prolungati da/per Airolo. I collegamenti si effettuano ogni 30 minuti dalle 4.30 all’una di notte; tutti i collegamenti dalle 6.00 alle 24.00 si effettuano via galleria di base del Ceneri. Le fermate sulla tratta di montagna del Ceneri vengono servite dalla nuova Linea S90.

La nuova Linea RE80 (Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale) può contare su collegamenti ogni 30 minuti tra Locarno e Chiasso, mentre ogni 60 minuti viene prolungata da/per Milano Centrale. I collegamenti si effettuano dalle 6.00 del mattino all’una di notte e fermano a Tenero, Gordola, Riazzino, Cadenazzo, Sant’Antonino, Lugano, Lugano-Paradiso, Mendrisio, Chiasso, Como S. Giovanni, Albate-Camerlata, Seregno e Monza. La linea RE80 sostituisce la linea RE10 tra Milano Centrale e Lugano. Per viaggiare tra Lugano e Bellinzona via Galleria di base del Monte Ceneri sono a disposizione i collegamenti S10, S50, EC e IC.

Linea S40: Como-Mendrisio-Varese

I collegamenti S40 Como/Mendrisio/Varese si effettuano ogni 60 minuti da lunedì a sabato dalle 5.30 alle 20.00. Utilizzando anche i collegamenti S50 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa) e S10 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como S. Giovanni) è possibile viaggiare tra Como e Varese ogni 30' (con cambio a Mendrisio). L'intera tratta Como-Varese viene percorsa in circa 45'.

Linea S50: Biasca-Bellinzona–Lugano–Varese–Malpensa

La linea S50 ha come nuovo capolinea Biasca invece che Bellinzona. I collegamenti S50 si effettuano ogni 60 minuti dalle 4.30 all’una di notte; tutti i collegamenti dalle 6.00 alle 24.00 si effettuano attraverso la galleria di base del Ceneri. Utilizzando anche i collegamenti S40 Como-Mendrisio-Varese, è possibile viaggiare tra Mendrisio e Varese ogni 30' (con cambio a Mendrisio). La linea S50 permette inoltre di raggiungere l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Terminal 1 e 2) con collegamenti ogni ora.