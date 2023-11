Partita Como-Lecco, i tifosi lecchesi dovranno scendere alla stazione di Camerlata

In vista della partita Como-Lecco, che si terrà nella giornata di martedì 28 novembre 2023, sono stati adottati diversi provvedimenti di regolamentazione della circolazione e della sosta. Riassumendo le disposizioni indicate nel testo:

Piazzale antistante la nuova stazione di Camerlata

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 12.00 al termine delle esigenze operative, per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide.

Il divieto non si applica ai bus del trasporto locale, ai bus navetta e ai veicoli delle forze di polizia in servizio d'istituto.

I 4 parcheggi riservati alle persone disabili muniti di regolare contrassegno sono esclusi dall'applicazione di tale divieto.

Situazioni attinenti all'ordine e la sicurezza pubblica

In presenza di particolari situazioni che coinvolgono l'ordine e la sicurezza pubblica, il dirigente per l'ordine pubblico della Questura di Como, in accordo con l'Ufficiale della Polizia Locale responsabile del servizio di viabilità, potrà imporre ulteriori provvedimenti viabilistici.

Questi potrebbero includere inversione del senso di marcia, sospensione della circolazione, e altre misure necessarie.

La sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli lungo le vie e piazze interessate al transito di veicoli/sostenitori della squadra ospite potrà essere disposta in situazioni specifiche e a giudizio delle autorità competenti.