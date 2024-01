Ticosa, ecco la rivoluzione firmata Acinque: parcheggio green e riqualificazione entro il 2027

Come anticipato lo scorso ottobre, il progetto Ticosa prende forma e come annunciato dal sindaco di Como Rapinese nei giorni scorsi l'intenzione è quella di consegnare un nuovo parcheggio entro fine mandato. L'ufficialità è arrivata oggi durante la conferenza stampa che si è svolta in sala giunta a Palazzo Cernezzi. Oltre al primo cittadino, accompagnato per il comune dall'assessore alle Opere Pubbliche Maurizio Ciabattoni e dal dirigente Luca Noseda, erano presenti per il Gruppo Acinque Stefano Cetti e Iacopo Picate, oltre al capogruppo del pool di progettazione Massimiliano De Rose.

Dunque si attende non solo un parcheggio ma una vera e propria riqualificazione, anche viabilistica, di tutta l'area intorno alla Ticosa. Sulla carta sembra quasi tutto perfetto, ma l'iter sarà lungo e non tutto in discesa come potrebbe sembrare. Nella migliore delle ipotesi, la più ottimistica, tutto dovrebbe concludersi a inizio 2027. Con l'edificio della Santarella che, salvo miracoli, rimarrebbe però esattamente così com'è. Ultima memoria, di cemento armato e resistente, di un'altra epoca.

Comune e Acinque insieme

"14 mesi fa - ha ricordato Alessandro Rapinese - abbiamo ricevuto la proposta di Acinque, che ben sapeva quali erano le nostre idee in tema di parcheggi. Loro hanno investito tempo, impegno e professionalità per sviluppare quello che era il primo punto del nostro programma elettorale. I parcheggi servono e a questo proposito presto ci sarà un'altra rivoluzione in città, soprattutto per quanto riguarda le tariffe per gli stalli più vicini al centro storico. Nel 2012 abbiamo perso i parcheggi della Ticosa con le conseguenze che tutti conosciamo, sia in termini di viabilità sia in termini economici per le attività commerciali della zona. Questo parcheggio serve quindi a combattere i caroselli di auto, ma non solo. Ringrazio Acinque per aver creduto in noi e per l'enorme lavoro fatto sin qui":

"La missione di Acinque, che ricordiamo è un'azienda quotata in borsa, è quella di creare valore condiviso - ha aggiunto Stefano Cetti, Ceo del gruppo - attraverso progettualità, sostenibili e coerenti. Sì, quello per la Ticosa è un parcheggio, ma è un progetto di riconversione urbana assolutamente coerente con la mission della nostra azienda".

Nuovo assetto e costi

"Condivido assolutamente la visione, stiamo parlando di una riqualificazione urbana - ha commentato l'assessore Ciabattoni - con l'intenzione di sviluppare 3 linee guida in Ticosa: funzione territoriale, ovvero un parcheggio; sviluppo di un parco fotovoltaico; sviluppo piano mobilità della zona, che vuol dire assetto stradale nuovo, sia per auto che per i pedoni, offrendo infine nuovi spunti imprenditoriali".

"Stiamo parlando di un progetto da 27 milioni di euro, di cui 10 direttamente finanziati da ACinque - ha spiegato Iacopo Picate, manager del gruppo - per un vero e proprio energy park con logica polifunzionale. Sì, dunque, a un parcheggio da 1000 posti ma anche due aree commerciali. Gran parte dell'investimento sarà destinato all'ultima bonifica, oltre 7 milioni, 5 per l'area commerciale, tutto il resto sarà impiegato per l'energia, 1 megawatt, e il parcheggio. Grande impegno anche per la sicurezza dell'area, sia quella dedicata alle auto sia per la zona ritrovo. L'illuminazione sarà a led. Voglio infine ingraziare la squadra di professionisti locali che hanno sviluppato il progetto che hanno colto quello gli obiettivo di ACinque del Comune".

A spiegare nei dettagli il progetto ci ha pensato il capogruppo del pool di progettazione, Massimiliano De Rose: "L'area da bonificare è oltre 5 metri quadrati, la nuova rotatoria sorgerà tra via Grandi e via Roosevelt. 6mila metri quadrati saranno dedicati al verde pensile, oltre 6mila al verde a raso con nuovi spazi pubblici e aree verdi: verranno realizzate due passerelle per i collegamenti pedonali con la città; 958 stalli per le aree di sosta; 5mila metri quadrati di impianti fotovoltaici; 2 edifici, uno a uso turistico, uno per la ristorazione e velostazione.

I tempi

Presentazione progetto 26 gennaio 2024

Aggiudicazione concessionario inizio 2025

Inizio lavori fine 2025

Termine realizzazione parcheggio inizio 2027